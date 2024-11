Vizita a oferit ocazia unei comparatii directe, Ciolacu având posibilitatea de a observa transformările de la începutul lucrărilor până în prezent. Un aspect deosebit de important al acestor lucrări este construcția unui podeț, care are rolul de a minimiza riscurile de inundații în viitor. Acest tip de investiție nu doar că va facilita circulația, dar va contribui semnificativ la protejarea comunităților locale în fața fenomenelor meteorologice extreme. „Se muncește într-un ritm bun și stadiul lucrării este avansat, mai ales că se construiește și un podeț astfel încât, atunci când vor mai fi cantități mari de ape de la precipitații, riscul de inundații să fie minim”, a scris premierul pe Facebook.

Pe parcursul vizitei, reprezentanții Consiliului Județean au informat că peste trei sferturi dintre proiectele de refacere a drumurilor sunt actualmente în stadii avansate de execuție, variind între 50% și 80%. Această cifră reflectă angajamentul autorităților locale de a recupera rapid pierderile cauzate de inundațiile anterioare și de a restabili accesibilitatea drumurilor județene.

Ciolacu a accentuat importanța colaborării între diferitele niveluri de guvernare și a arătat că această mobilizare comună este esențială pentru a obține rezultate concrete și rapide în sprijinul comunităților afectate.

„Am făcut un mic ocol și am oprit, pe drumul spre Galați, să văd cum se lucrează pentru refacerea drumurilor județene afectate de inundațiile din septembrie. Am fost pe drumul județean rupt de ape, la câțiva kilometri de Pechea, acolo unde am putut face comparația între ce era când au început lucrările, când am mai fost aici, și unde s-a ajuns astăzi.