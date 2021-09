"Noi nu trebuie să căutăm o soluţie să cadă un guvern ca pe urmă să fie acelaşi guvern (...). Nu mă adresez în primul rând românilor care ne-au votat. Mă adresez preşedintelui României, care este responsabil de tot ceea ce se întâmplă acum. Să iasă frumos, să spună 'Am greşit, am încălcat Constituţia, am încălcat dreptul partidului care a câştigat alegerile să desemneze un prim-ministru şi mi-a ieşit această catastrofă de Coaliţie şi această catastrofă de Guvern'. Nu mai poate reseta în acest moment acest Guvern decât prin alegeri anticipate", a afirmat preşedintele PSD, citat de Agerpres, la un post TV.



Reamintim că PSD joacă tare în scandalul moțiunii. Marcel Ciolacu anunță că PSD nu depune luni propria moțiune, așa cum a anunțat Lucian Romașcanu sâmbătă. Social-democrații vor așteapta, în schimb, până când vor avea 234 de semnături care să garanteze răsturnarea Guvernului Cîțu. În plus de asta, Ciolacu pune condiții ”extreme”, mai exact spune că votează moțiunea depusă de USRPLUS și AUR, dar vrea în schimb alegeri anticipate.

În prezent, social-democrații iau în calcul două variante.

Prima variantă vizează moțiunea de cenzură a celor de la AUR și USRPLUS. Dacă această moțiune va ajunge va înplen, social-democrații spun că o vor vota, dar cu anumite conditii, și anume ca Dan Barna și ai lui să nu mai ajugă la guvernare. Prin urmare, se va ajunge la anticipate.

"Dacă moțiunea USR AUR ajunge la plen, atunci PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Barna în Guvern, ci vom merge până la capăt: alegeri anticipate. Alianța USR AUR trebuie să susțînă în acest demers. Guvernul Citu trebuie să plece", a declarat Ciolacu.

Potrivit liderului PSD, parlamentarii social-democrați vor asigura mâine cvormul necesar în Parlament pentru a putea fi stabilit calendarul moțiunii.

În caz contrar, spunea Ciolacu - și aici intervine cea de-a doua variantă - PSD va depune propria moțiune.