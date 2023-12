„Dacă experții de la parchete au alte puncte de vedere, o să modificăm. S-a făcut o estimare ca ceea ce a funcționat până acum a fost o tâmpenie. Au făcut alte state înaintea noastră aceste estimări și a reieșit ca prioritatea oricărui stat este încasarea banilor.

Daca de la parchete imi vine ca nu e bine, nu am nicio problema sa modificam.

Au facut Germania, toata lumea. Marcel Avram este un caz celebru. Patronul de la Bayern Munchen – un celebru caz, Shakira, Messi, toata lumea! Le-au luat banii dublu si asta este. Nu ca le luam 15%, ci le luam dobanzi, penalitati, plus 15%.

Vreti sa-i bagam in puscarie? Nu am o problema, dar problema este ca in ultimii 10 ani nu am bagat pe nimeni. Ah, pe Gica Popescu, bun, am dat lovitura! Si a si platit prejudiciul. E falsa tema!”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri, inaintea sedintei Guvernului.

Parlamentul a adoptat marti, in mare viteza, o lege care ii scapa de inchisoare pe cei care produc prin evaziune fiscala prejudicii de pana la un milion de euro. In cazul in care sunt prinsi, acestia pot scapa total de raspunderea penala daca achita prejudiciul plus 15%.

Dialogul lui Ciolacu, de joi, cu jurnalistii pe acest subiect:

Jurnalist: A trecut proiectul dvs. ieri prin Parlament, care priveste combaterea evaziunii fiscale. Spuneti-ne de ce persoanele care fac un prejudiciu pana la 1.000.000 euro pot scapa de inchisoare daca restituie ..

Marcel Ciolacu: … nu scapa nimeni. Haideti sa vorbim. In primul rand, in primul rand, nu iese nimeni din puscarie. In al 2-lea rand, in al 2-lea rand…

Jurnalist: Dar nici nu intra nimeni!

Marcel Ciolacu: Daca stiti mai bine, raspundeti dvs. Nu este asa. Nu va suparati. Haideti sa intelegeti. In proiectul meu si al domnului presedinte Nicolae Ciuca, nu stiu daca dvs. stiati, ca m-as fi asteptat ca presa sa faca la momentul respectiv, totusi, un caz din asta, DIICOT-ul si DNA-ul nu mai aveau competente. DIICOT-ul, care se ocupa de crima organizata si de grup infractional ogranizat. Eu stiu ca de obicei la evaziune fiscala este un grup organizat. Sunt mai multe, ca nu poate unul singur sa faca toata evaziunea.

Cineva s-a ocupat in trecut si n-am auzit pe nimeni, n-am auzit presa spunand ca DIICOT-ul nu mai are competente. Noi am introdus acele competente. Am introdus majorari pana la 15 ani pentru evaziunea la TVA, lucru care este si la nivelul Uniunii Europene. S-au venit cu doua amendamente de modificari. Nu iese nimeni din nicio inchisoare, pentru ca nicio lege, nicio lege, nicio lege nu este retroactiva. Corect?

Jurnalist: Noi nu vorbim de oamenii care ies!

Marcel Ciolacu: Am citit ca vor iesi, am citit, dezincriminare faptelor nu exista! Respectivul a incalcat legea, iar a 2-a oara cand incalca legea se duce la puscarie. In al 3-lea rand, in al 3-lea rand … Doamna, eu nu sunt nici judecator, nici procuror. Nu, eu nu am fost initiatorul, eu nu am fost initiatorul!

Si va repet, este un amendament venit de la grupurile parla … Lasati-ma sa va raspund. In al 2-lea rand, nu sunt nici judecator, nici procuror. Domne, nu ma intereseaza sa bag pe nimeni la puscarie, fiindca eu nu ma ocup cu asa ceva. Ce are responsabilitatea mea este aceea de a face un buget sustenabil. Pe mine ma intereseaza banii pe care trebuie sa mi-i dea inapoi cu toate majorarile si cu toate accesoriile. Si va multumesc mult!