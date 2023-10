Marcel Ciolacu va merge, marti, in vizita in Israel, afirma surse citate de Realitatea PLUS.

Ramane de vazut daca informatia va fi confirmata de Guvernul din Romaniei, respectiv daca premierul va merge in Israel pentru a se intalni cu oficialitatile de acolo, in contextul a tot ceea ce se intampla in Fasia Gaza.

Este de vazut si in ce conditii se va face aceasta deplasare in Israel.

Marcel Ciolacu declara zilele trecute ca le recomanda romanilor sa nu calatoreasca in aceasta perioada in Israel.