Marcel Ciolacu anunță că sunt probleme cu constituirea Parlamentului, pentru că un deputat a fost confirmat cu noul coronavirus

Președintele PSD a anunțat duminică seară că reunirea de luni a noului Parlament, convocată de președintele Klaus Iohannis, nu ar putea fi posibilă în condițiile în care un deputat al minorității elene ar fi fost confirmat cu noul coronavirus.

Acesta spune că a aflat de la liderul minorităților, Varujan Pambuccian, cu care a avut o discuție la Parlament. Președintele PSD nu a dezvăluit și numele deputatului confirmat cu COVID-19.

„Sunt probleme cu constituirea Parlamentului. Am vorbit în seara asta cu dl Pambuccian, am inteles ca tot grupul a intat in izolare. (...) Un deputat al minorității elene a fost confirmat, a fost la negocieri cu PNL si tot grupul a intrat in izolare. Nu stiu daca si cei de la PNL intra in izolare”, a declarat Ciolacu duminică seară, la o televiziune de știri.

Marcel Ciolacu spune că așteaptă ca și liberalii să își facă testul anti-COVID-19, pentru că președintele PNL, Ludovic Orban, a avut negocieri cu Grupul minorităților.

„Mâine ce face dl Ludovic Orban, vine la Parlament, respectă legea, își face test, apoi îl repetă la patru zile?”, s-a întrebat retoric președintele PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat pentru luni, 21 decembrie, noul Parlament, prin decretul semnat pe 16 decembrie, după prima rundă de consultări cu partidele şi formaţiunile care vor fi reprezentate în noul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Noul Parlament va fi format din reprezentanţi ai PSD, PNL, USR PLUS, AUR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale.