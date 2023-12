„Relaţiile dintre România şi Ucraina vor ajunge în scurt timp la nivelul unui veritabil parteneriat strategic. O componentă esenţială a parteneriatului va fi centrul logistic pe care îl vom organiza pe teritoriul României, pentru reconstrucţia şi asistenţa Ucrainei. Avem în faţa noastră o provocare majoră, dată de invazia ilegală şi neprovocată a Rusiei în Ucraina. Este o ameninţare directă la adresa securităţii şi stabilităţii în zona Mării Negre, cu efecte negative resimţite global, când vorbim de securitatea alimentară în ţările cele mai vulnerabile sau de securitatea energetică.

Atacurile necontenite ale forţelor ruse în Ucraina confirmă, de fapt, frustrarea Rusiei în faţa solidarităţii Europei, a comunităţii euro-atlantice şi, în general, a democraţiilor din toată lumea pentru Ucraina. Conferinţa de la Sinaia evidenţiază rolul strategic al României pentru sprijinul Ucrainei şi pentru reconstrucţia acestei ţări. Subliniez că România acţionează şi va continua să fie promotorul măsurilor concertate ale comunităţii euro-atlantice pentru rezistenţa Ucrainei şi reconstrucţia acestei ţări, în cadrul procesului de integrare europeană. Europa nu-şi poate permite ca Ucraina să piardă. Noi credem în victoria Ucrainei, fiind conştienţi că este nevoie de mai mult ajutor şi efort din partea partenerilor internaţionali", a transmis premierul Marcel Ciolacu, într-un mesaj video la Conferinţa internaţională "Reconstrucţia Ucrainei şi rolul strategic al României".

Conferinţa internaţională "The Reconstruction of Ukraine and the Strategic Role of Romania" se desfășoară miercuri și joi la Sinaia, organizată de New Strategy Center, sub patronajul Guvernului României.

Conferinţa reuneşte oficiali din Ucraina, Republica Moldova, din România şi din alte state UE şi NATO, experţi independenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri, academic, ai corpului diplomatic, fiind cea mai amplă conferinţă din România dedicată acestei teme.