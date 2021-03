Ciolacu a precizat că măsura face parte din planul de reformă din interiorul PSD.

”Noi am venit cu o modificare la statutul PSD pe care o să o facem în cadrul Congresului, în care să rupem această paradigmă prin care preşedintele de partid era automat şi candidat pentru funcţia de preşedinte al României. O să avem nişte alegeri preliminarii şi am vorbit asta şi astăzi cu domnii primari. Toţi primarii, viceprimarii, aleşii locali să participe la aceste alegeri preliminare şi să îşi aleagă pe cine consideră ei că este cel mai bine dintre cei care doresc să participe la această cursă. Cu alte cuvinte, să nu mai fie o decizie a unui număr restrâns de membri de partid. Această decizie este cea mai importantă decizie pe care o ia un for al partidului. La noi va fi altfel decât la domnul Orban”, a declarat liderul social-democraților.

Despre data Congresului, Ciolacu a spus că, deocamdată, nu a fost stabilită, el adăugând că, ”pentru PSD, în acest moment, nu există nicio urgenţă”.

Liderul PSD, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, şi prim-vicepreşedintele Gabriela Firea s-au întâlnit, joi, la Botoșani, cu primarii social-democraţi din județ.

Citește și: ”Marcel Ciolacu: ”PSD este pregătit în orice moment să preia guvernarea”. Cu ce specialiști se laudă VIDEO”