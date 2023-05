Liderul social-democrat a transmis membrilor de partid că orice competiţie aduce progres, iar vremurile când puterea era concentrată doar în direcţia unei singure persoane au trecut.



"Să uităm vremurile când ne deranja competiţia din interiorul partidului. Este normală, oameni buni. Este normal ca eu să am competitori, este normal ca la un moment dat eu să nu mai fiu preşedintele partidului. Sper, şi este pariul meu personal, politic să am capacitatea de a mă retrage eu când voi face rău acestui partid şi când nu voi aduce plus valoare acestui partid. Trebuie să ne deschidem minţile. Există competiţie în interiorul partidelor, e normală, ea nu trebuie omorâtă, confortul este frâna progresului, întotdeauna competiţia a dus la progres... Nu mai sunt vremurile puterii în mâna unui singur om", a afirmat preşedintele PSD, citat de Agerpres.



Marcel Ciolacu a arătat că funcţia de premier al României va reprezenta pentru el "o provocare" în următoarea perioadă şi a adăugat că România s-ar fi putut confrunta cu o criză socială majoră în situaţia în care PSD nu s-ar fi implicat pentru formarea actualei coaliţii de guvernare.



"Eu o să am o provocare de premier al României şi de reprezentant al dumneavoastră, al PSD, şi dumneavoastră veţi avea provocarea ca împreună să ne păzim unul pe altul, munca noastră...Avem obligaţia de a ne apăra munca. Fără noi nu ar fi existat un echilibru în România. În România era de mult o criză socială majoră. Nu vor să recunoască, mi se pare corect, treaba noastră este să le reamintim", a mai menţionat liderul PSD.