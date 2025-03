„Sănătatea persoanelor infectate cu virusurile hepatice B şi C este profund afectată, pacienţii având şansa la o viaţă mai bună doar dacă tratamentul este început din stadii incipiente ale bolii. Tocmai din acest motiv vom finanţa din bani europeni proiecte în valoare de 32 milioane euro care vor contribui la ţinta de eliminare a hepatitelor virale. Concret, peste 134.000 de persoane vor fi informate, iar dintre acestea peste 107.000 vor beneficia de screening”, a transmis Marcel Boloş, conform unui comunicat remis de MIPE.

MIPE a subliniat că apelul este lansat în contextul în care virusurile hepatice B sau C reprezintă factori de risc pentru dezvoltarea unei forme de cancer hepatic, iar România s-a alăturat celorlalte state pentru a atinge obiectivul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de a elimina hepatitele virale până în 2030.

Potrivit reprezentanților instituției, de screening din banii europeni vor beneficia: persoane vulnerabile, precum cele cu dizabilităţi/invalidităţi, cu probleme de sănătate mintală, din categoria minorităţilor etnice defavorizate (de ex. cetăţeni români aparţinând minorităţii rome), migranţi/refugiaţi, persoane infectate cu HIV/SIDA, persoanele din căminele de bătrâni/cămine spital, persoane din centre de plasament/sistemul de protecţia copilului, victimele violenţei domestice şi ale traficului de fiinţe umane etc.; persoane defavorizate socio-economic precum cele fără adăpost, neasigurate, care beneficiază de venitul minim de incluziune, care locuiesc în gospodării supraaglomerate sau fără facilităţi sanitare, şomeri, angajaţi din familii în care venitul per membru de familie este sub salariul minim pe economie;persoane care locuiesc în comunităţi marginalizate.

Spitale publice cu competenţe în diagnosticarea, stadializarea şi tratamentul bolilor hepatice cronice şi universităţile publice de Medicină şi Farmacie vor putea depune proiecte.

Acestea vor putea implementa proiectele în parteneriat cu entităţi relevante pentru activităţile/sub-activităţile desfăşurate, precum: alte tipuri de unităţi sanitare publice ce furnizează servicii medicale, universităţi, ONG-uri cu activitate/ experienţă relevantă în cadrul acţiunilor finanţate.

MIPE menționează că proiectele vor putea fi depuse în sistemul informativ MySMIS2021, în perioada 21 martie - 16 iunie 2025.