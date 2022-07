În acest sens, Guvernul Britanic va introduce o serie de măsuri pentru a facilita tranziția către marcajul UKCA pentru companii. Astfel, se vor reduce costurile de retestare pentru certificarea UKCA, permițând ca certificatele furnizate de organismele de evaluare a conformității ale Uniunii Europene (UE) emise înainte de sfârșitul acestui an să fie utilizate ca bază pentru certificarea marcajului UKCA (inclusiv un acord specific pentru materialele de construcții, prin intermediul Departamentului pentru Nivelare, Locuințe și Comunități - Department for Levelling Up, Housing and Communities). Acest lucru va preveni dublarea și creșterea imediată a costurilor pentru intreprinderi.

Guvernul Britanic va aduce precizări în sensul în care nu va fi nevoie de retestarea stocurilor importate existente. Aceste produse vor fi considerate deja introduse pe piața Marii Britanii, ceea ce va avea rolul de a preveni reetichetarea costisitoare și inutilă a stocurilor existente.

În același timp, autoritățile britanice se vor asigura că piesele de schimb, care repară sau înlocuiesc bunuri aflate deja pe piața din UK, pot îndeplini aceleași cerințe ca și bunurile pe care le repară sau le înlocuiesc, permițând în acest mod ca produsele și mărfurile care necesită piese de schimb să fie întreținute în continuare. Marcajul UKCA și detaliile importatorului vor avea permisiunea să fie adăugate produselor folosind o eticheta exterioară sau pe un document însoțitor până la data de 31 decembrie 2025. Acest lucru va permite companiilor să își ajusteze design-ul produsului pentru a se adapta la modificările de marcare într-un timp util și rentabil.

Măsurile care vor fi implementate de către Guvernul Britanic nu se vor aplica la toate produsele, existând reguli diferite pentru: dispozitive medicale, materiale de construcții, instalatii pe cablu, echipamente sub presiune, transportabile, sisteme de aeronave fără pilot, produse feroviare și echipamente maritime. De asemenea, aceste masuri nu se aplică produselor plasate pe piața din Irlanda de Nord. Având în vedere existența Protocolului Irlandei de Nord, aceste produse vor trebui să îndeplinească anumite cerințe ale Uniunii Europene. Marcajul produselor din Irlanda de Nord vor depinde de organismul de evaluare a conformității.

CCIR și Guvernul Britanic pun la dispoziția mediului de afaceri din România un ghid complet privind aceste modificări, unde pot găsi toate informațiile necesare: