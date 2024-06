TNL a demonstrat, din nou, că este o forță! Am văzut asta, cu toții, în campania "Europa în fiecare localitate", un proiect al TNL în care am organizat 8 conferințe regionale și am prezentat tinerilor că banii și proiectele europene realizate în interesul comunităților merg mână în mână cu administrațiile liberale. De asemenea, colegii mei din TNL au realizat o amplă campanie online în care au prezentat beneficiile apartenenței României la UE și realizările aleșilor locali PNL din fonduri europene. Deloc puține la număr!