INGREDIENTE:

1 fir de praz

1 ceapă

2-3 linguri ulei de floarea soarelui

1 cană suc de roșii

50 g orez

100 g măsline negre și verzi

pătrunjel verde

apă

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Curăță și toacă mărunt ceapa. Curăță prazul și taie rondele doar partea albă.

Încinge puțin ulei de floarea soarelui într-o tigaie. Pune la călit ceapa și prazul. Amestecă ușor și lasă pe foc până se înmoaie puțin. Adaugă orezul, apoi condimentează cu sare și piper după gust. Ține cont și de cât de sărate sunt măslinele pe care le folosești in mâncare. Toarnă sosul de roșii și amestecă pentru a se distribui uniform ingredientele in tigaie.

Adaugă apă cât să acopere totul, apoi acoperă tigaia cu capac și lasă la fiert pentru aproximativ 15-20 de minute.

După acest timp, adaugă măslinele și amestecă ușor. După 1-2 minute, poți opri focul.

Presară pătrunjel verde tocat și servește bunătatea asta de mâncare de praz cu măsline și orez.

Simplu, ușor, cu ingrediente puține și de post, potrivit sursei.