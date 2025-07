Dragos Anastasiu a afirmat, miercuri seară, la un post TV, că de două zile s-a apucat ”puternic” să lucreze alături de alţi colegi la pachetul doi de măsuri, care ar urma să fie finalizat la sfârşitul acestei luni, după care, la finele lunii august, va veni şi pachetul al treilea.

”Sigur că reformele statului nu se termină aici. Ele continuă, avem pe un an şi jumătate planuri de reformă de tot felul. Şi eu vă spun că o să mai vină, dar astea trei pachete sunt urgente şi va trebui să ne grăbim. De ce? Pentru că populaţia aşteaptă pe bună dreptate, spune dom'le, aţi început de jos în sus, în loc să începeţi de sus în jos. Şi teoretic, dacă am fi avut timp, aşa am fi început. Am fi tăiat acolo unde sunt multe inechităţi”, a afirmat Anastasiu.

Vicepremierul a explicat că, în pachetul al doilea, una dintre măsurile aflate în lucru se referă la eficientizarea companiilor de stat.

”Şi aici avem consilii de administraţie, care sunt prea numeroase, care sunt plătite poate inechitabil atunci când companiile au pierderi. Pentru că nu e o problemă să plăteşti bine când este succes. Şi atunci va trebui să ne uităm şi asta, cum se spune, avem două variante. Ori mergem tot aşa, ori ne uităm totuşi, cât de cât personalizat, pe fiecare industrie în parte, pe fiecare companie în parte. Şi asta durează, dar nu o să dureze mult. Adică avem două săptămâni termen să luăm... Ştiţi cum e principiul Pareto: că 20 la sută din ceva creează 80 la sută din impact. Ştiţi, avem 10 la sută din companiile de stat care fac profit bun şi 10 la sută din companiile de stat care fac pierderi imense. Ne uităm pe alea care fac profit şi încercăm să le eficientizăm. Ne uităm pe acelea care fac pierdere mari şi luăm decizii, le închidem, le facem joint-venture cu companii din altă parte, din România, din străinătate, vindem lucruri pe care le au şi nu le folosesc şi aşa mai departe, în aşa fel încât să le eficientizăm”, a afirmat Dragoş Anastasiu.