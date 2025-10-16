Accidentul care a curmat viața Elenei s-a produs în plină zi, pe trecerea de pietoni. Femeia traversa cu fiica ei în cărucior, când a fost lovită de un șofer de 20 de ani, cunoscut pentru condusul cu viteză extremă și postări controversate pe rețelele sociale.

Șoferul teribilist chiar s-a filmat când conducea cu 240 de kilometri la oră. După nenorocirea pe care a produs-o, tânărul a declarat că le-a văzut prea târziu pe cele două victime și nu a mai putut să frâneze.

Impactul a fost atât de puternic încât Elena a fost proiectată în alte două mașini, iar fetița a suferit răni și a fost transportată la spital, fiind stabilizată.

Ancheta a arătat că un alt șofer implicat ar fi fost sub influența substanțelor interzise. Procurorii verifică circumstanțele pentru a stabili dacă acesta poate fi tras la răspundere penal.

Acum, cei doi copii rămași orfani vor fi crescuți de bunici, care cer dreptate pentru fiica lor. Criminalul nu este la primele probleme cu legea. În trecut, acesta a mai avut permisul suspendat pentru viteză.