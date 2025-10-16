Mama ucisă pe trecerea de pietoni a fost înmormântată. Bombardierul criminal nu regretă fapta și dă vina pe mașină

Mama ucisă pe trecerea de pietoni a fost înmormântată. FOTO: Captura Realitatea PLUS
Mama ucisă pe trecerea de pietoni a fost înmormântată. FOTO: Captura Realitatea PLUS

Doliu în Curtea de Argeș. Familia, prietenii și apropiații și-au luat rămas bun de la Elena, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni din București. În urma ei rămân doi copii orfani, fetița de doi ani rănită în accident și un băiat de 14 ani. Între timp, șoferul inconștient care a spulberat-o pe femeie și pe copila ei a fost arestat preventiv. Vă avertizam urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii! 

Accidentul care a curmat viața Elenei s-a produs în plină zi, pe trecerea de pietoni. Femeia traversa cu fiica ei în cărucior, când a fost lovită de un șofer de 20 de ani, cunoscut pentru condusul cu viteză extremă și postări controversate pe rețelele sociale.

Șoferul teribilist chiar s-a filmat când conducea cu 240 de kilometri la oră. După nenorocirea pe care a produs-o, tânărul a declarat că le-a văzut prea târziu pe cele două victime și nu a mai putut să frâneze.
Impactul a fost atât de puternic încât Elena a fost proiectată în alte două mașini, iar fetița a suferit răni și a fost transportată la spital, fiind stabilizată.

Ancheta a arătat că un alt șofer implicat ar fi fost sub influența substanțelor interzise. Procurorii verifică circumstanțele pentru a stabili dacă acesta poate fi tras la răspundere penal. 

Acum, cei doi copii rămași orfani vor fi crescuți de bunici, care cer dreptate pentru fiica lor. Criminalul nu este la primele probleme cu legea. În trecut, acesta a mai avut permisul suspendat pentru viteză. 