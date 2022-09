În discursul susținut în fața plenului Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a cerut retragerea trupelor ruse staționate ilegal în Transnistria. În același timp, a amintit că Ucraina are nevoie de sprijinul tuturor în războiul ordonat de Vladimir Putin și a lăudat țara vecină pentru curajul și rezistența în fața Rusiei.

„Moldova știe ce înseamnă să fii o țară divizată de conflict. În 1992, am trecut printr-un război scurt, dar tragic, în regiunea transnistreană a țării noastre. Trei decenii mai târziu, încă încercăm să depășim consecințele acelui conflict și să ne reintegrăm țara. Singura cale de a realiza acest lucru este dialogul pașnic și respectarea suveranității și integrității noastre teritoriale. Atunci când Rusia a pornit războiul împotriva Ucrainei, am muncit mai mult ca niciodată pentru a menține pacea pe malurile râului Nistru. Am făcut tot posibilul pentru a ne asigura că toți cetățenii Moldovei, inclusiv cei care locuiesc în regiunea separatistă, continuă să se bucure de pace. Prezența ilegală a trupelor militare ruse în regiunea transnistreană ne încalcă neutralitatea și crește riscurile de securitate pentru țara noastră. Cerem retragerea completă și necondiționată a trupelor ruse. Facem apel la distrugerea muniției din depozitele de la Cobasna, care reprezintă o amenințare la adresa securității și a mediului întregii regiuni”, a anunțat Maia Sandu, la tribuna ONU.

„Investim în conectivitatea cu Europa și încercăm să aducem țara noastră mai aproape de standardele europene. (...) Suntem concentrați, perseverenți și de neoprit. Suntem hotărâți să aducem Moldova în UE, astfel încât fiecare moldovean să aibă un nivel de trai mai bun și mai multe oportunități economice, acasă”, a declarat președintele R. Moldova despre aderarea țării sale la UE.

„Ca și comunitate internațională, avem datoria morală să sprijinim în continuare Ucraina. Ucraina luptă astăzi pentru a ne menține pe toți în siguranță, pentru a menține Europa în siguranță. Ea are nevoie de sprijinul nostru. Europa, noi toți, trebuie să ajutăm Ucraina. Sunt la această tribună ca să reprezint o țară care își dorește pacea.

Reprezint aici cetățenii Republicii Moldova: indiferent de limba pe care o vorbim – română, ucraineană, rusă, găgăuză sau bulgară -, indiferent de etnia sau preferințele noastre politice, indiferent dacă locuim pe malul drept al Nistrului sau în regiunea transnistreană, cu toții ne dorim pace! Fiind o țară cu mai puțin de trei milioane de oameni, am oferit adăpost pentru mai bine de jumătate de milion de refugiați care au fugit de război”, a mai spus Maia Sandu, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Cea de-a 77-a Adunare Generală a ONU se desfășoară la New York în perioada 20-23 septembrie. Aproximativ 150 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume sunt prezenți la reuniune, reluată în format fizic după doi ani de pandemie.

Tema celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a ONU o constituie „Soluţiile prin solidaritate, sustenabilitate şi ştiinţă”, printre priorităţile sesiunii fiind pacea şi securitatea umană, dezvoltarea durabilă, principiul „a nu lăsa pe nimeni în urmă”, incluziunea socială, securitatea cibernetică, drepturile omului, biodiversitatea, managementul apelor şi gestionarea provocărilor globale, precum schimbările climatice şi pandemia de COVID-19, pe baza datelor ştiinţifice.