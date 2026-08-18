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Extern· 2 min citire
Maia Sandu acuză Rusia că trimite intenționat drone în Republica Moldova: „Am văzut și în România, și în Polonia”
Maia Sandu
Maia Sandu acuză Rusia că trimite intenționat drone în spațiul aerian al Republicii Moldova pentru a testa capacitatea de reacție a autorităților. Președinta susține că unele aparate pot ajunge accidental în țările vecine Ucrainei, însă traiectoria altora ar arăta că sunt trimise deliberat. Aceasta a amintit că incidente asemănătoare au fost înregistrate și în România sau Polonia. Indiferent de motivul pentru care trec granița, dronele încalcă spațiul aerian și pot pune în pericol populația, a avertizat lidera de la Chișinău.
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