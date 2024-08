"Avem un val de caldura ca se mentine de doua saptamani si atazi acest val de caldura se intensifica, se extinde. In mai toata tara vom avea canicula si discomnfort termic. Codul portocaliu valabil astazi viseaza multe judete si est, din sud, sud-est. Sunt temp de 36-38 de grade estimate pentru dupa-amiaza, iar in restul tarii avem un cod galben pentru temp de 34-36 grade.

Temperaturile vor marca o scadere evienta in mai toata tara in zilele urmatoare. Vorbim de o vreme tot mai instabila in est, sud-est, inclusiv la mare. Daca azi si chiar maine vremea este buna, pe miercuri, joi vremea devine instabila, se aduna norii si sunt asteptate ploi", a afirmat Mihai Hustiu, meteorolog ANM.