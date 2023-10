"Din Israel, in Romania, au revenit 58 de cetateni romani, prin intermediul unei curse puse la dispozitie de o companie privata.

De la inceputul incidentelor din Israel au revenit in Romania, gratie celor 28 de curse operate de Tarom si de alte companii private, 2220 de cteateni romani. In continuare colegii mei, echipa consulara mobila din cadrul ambasadei Romaniei la Tel Aviv, precum si la oficul de reprezentare al Romaniei la Ramallah, consulatul general al Romaniei la Haifa, raman in Israel. Ei vor continua sa ofere asistenta consulara si sprijin in vederea revenirii in tara pentru cetatenii care ne solicita acest lucru", a declarat Radu Filip, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Potrivit purttorului de cuvant al MAE, in prezent, in atentia MAE sunt, in Fasia Gaza 350 de cetateni romani. Dintre acestia, aproximativ 200 - spune el - au solicitat sprijin in vederea evacuarii.

"Colegii mei de la Oficiul de reprezentare de la Ramallah sunt in legatura permanenta, in timp real cu acestia (...) iar cand situatia de securitate va permite evacuarea lor in conditii de siguranta, o vom face. Pana acum nu au fost posibile evacuari din Fasia Gaza nici pentru noi, nici pentru cetatenii altor state. De aceea ne coordonam, purtam discuitii cu statele care au cetateni acolo, cu organizatii internationale, pentru a gasi o fereastra de oportunitate in vederea extragerii si evacuarii cetatenilor din acea zona", a artata reprezentantul MAE.

Intrebat daca ruta prin Cipru, luata in calcul pentru evacuarea cetatenilor americani, este luata in calcul si de Romania, reprezentantul MAE a raspuns: "Atentie! Vorbim aici de evacuarea cetatenilor din Israel. Romania deja a facut acest lucru. Asa cum spunea, 2220 de cetateni romani au revenit pana la aceasta ora in Romania. Am folosit curse aeriene. In ceea ce priveste modalitatea pentru care opteaza alte state, este la latitudinea lor in functie de cum au decis vizavi de siguranta, oportunitatea unor astfel de sprijiniri in vederea revenirii intr-o locatie safe".

Cat priveste situatia romanului disparut si cautat, purtatorul de cuvant al MAE a precizat: "In acest moment, vestile care au venit din Israel, din pacate vorbesc despre 4 persoane decedate, aveau cetatenie israeliano-romana, aveau domiciliu in Israel. Prezentam regretele noastre si condoleante familiilor indoliate. persoana despre care se considera ca e disparuta, ambasada noastra la Tel Aviv si consulatul Romaniei la Haifa, in continuare continua discutiile cu autoritatile israeliene pentru obtinerea tuturor informatiilor cu privire la acest aspect".

El a precizat ca, pana in acest moment, MAE nu a primit vreo solicitarte de sprijin consular care sa vizeze cetateni romani raniti, disparuti sau decedati.

Oficialul MAE a comentat si doua informatii care au creat rumoare in spatiul public.

Prima vizeaza faptul ca cetateni ucrainei vor fi adusi in Romania printr-un culoar rapid. Acestia vor ateriza luni pe aeroportul din Cluj, asta deoarece se merge pe doua proceduri - evacuare si repatriere din Israel.

Intrebat de ce pentru ei s-a putut gasi o modalitate de a ajunge in tara si pentru romani nu, Radu Filip a raspuns: "Sprijinul Romaniei a fost strict pentru parcurgerea mult mai usoara a procedurilor de trecere a frontierei. Nu noi am gestionat transportul acesta. Ar trebui sa discutati cu MAE al Ucrainei. Ei va pot da toate detaliile. Sprijinul nostru a fost neconditionat. Cat putem intinde o mana vecinilor nostri, o vom face, asa cum am facut de la inceputul razboiului din Ucraina".

Cat priveste a doua problema semnalata de romanii din Israel, si anume costul exorbitant al biletelor, reprezentantul MAE a aratat ca sprijinul institutiei pe care o reprezinta a constat doar "in a identifica curse suplimentare de avion in momentul in care solicitarile au fost foarte multe iar cetatenii romani urmau sa revina in Romania".

"In ceea ce priveste costul biletelor, de la compania nationala, de la companiile private pe care le-am angrenat, MAE nu poate influenta aceste costuri. Din comunicatul citit de la Tarom, acesta spunea ca au fost incluse doar costurile de operare", a transmis purtatorul de cuvant al MAE.

curse de avion. Costuri bilete- Mae nu poate influenta aceste costuri. Din comunicatul Tatrom, acestia spuneau ca au fost incluse doar costurile de operare.