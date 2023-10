"Avem in atentie 350 cetateni romani aflati in Fasia Gaza. Dintre acestia, aroximativ 200 ne-au solicitat sprijin in vederea evacuarii. Situatia de securitate nu a permis ca acestia sa vina in conditii de siguranta. Nu este numai situatia lor, sunt si cetatenii altor state in aceeasi situatie", a declarat Radu Filip, la Realitatea PLUS.

Purtatorul de cuvant al MAE nu a putut confirma daca printre romanii blocati in Fasia Gaza sunt si copii. El a reiterat insa ca MAE va raspunde "tuturor celor care au solicitat sprijin".

Potrivit lui Radu Filip, nu sunt turisti romani in Gaza.

"Facem demersuri pe langa institutiile internationale si suntem in contact cu statele care au cetateni in acea zona, astfel incat sa gasim o fereastra pentru extragerea lor in conditii de siguranta.

Avem in calcul toate scenariile, toate posibilitatile prin care sa putem aduce in siguranta cetatenii romani (in tara - n.r.)", a mai spus reprezentantul MAE.

Acesta nu a putut sa ofere un orizont de timp privind evacuarea romanilor din zona de conflict.

"Oamenii stiu, sunt in contact in timp real cu colegii de la consulatul din Ramallah. In fiecare zi se lucreaza 24 din 24", a asigurat el.

"Suntem pregatiti ca atunci cand se va ivi fereastra de oportunitate, cetatenii romani sa fie evacuati in conditii de securitate, la fel ca si cetatenii altor state care vor fi evacuati din aceasta zona", a transmis Radu Filip.