Criticând partidele tradiționale, liderul AUR a punctat eșecul guvernării locale din ultimele decenii:

„Au venit tot felul de specialiști care spuneau că au experiență și știu ce fac, iar după 35 de ani, cei de la PSD, PNL, USR nu au arătat decât o față de care nu suntem mândri a Bucureștiului. Au arătat că nu sunt în stare să gestioneze.”

Lulea a insistat asupra nevoii de empatie în administrația locală, calități pe care le asociază cu o candidată feminină

„Nu cred că un bărbat poate suplini azi ceea ce îi lipsește Bucureștiului mai mult: frumusețea, interesul față de frumos, grija față de bătrâni și copii. Acestea sunt elemente în care cei care au condus au eșuat.”Cred că doar o femeie poate să facă această schimbare în momentul de față, ca Bucureștiul frumos să răsară din nou. Doar o femeie poate face acest lucru. Cred că am spus suficient de just despre ce ar trebui să facă un candidat suveranist, în cazul de față Anca Alexandrescu, astfel încât voturile adunate să reflecte voința românilor. Despre asta cred că este vorba în aceste alegeri care se desfășoară pentru București: despre respect, despre moralitate, despre revenirea la normalitate.”, a afirmat Lulea, într-o intervenție la Realitatea Plus.