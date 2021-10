„Trebuie căutate punctele care se unesc. Astăzi am văzut că s-a răfuit cu toate partidele parlamentare. PNL nu poate guvern singur, având 163 de parlamentari. E nevoie de majoritate, confortabila, iar aceasta nu se poate realiza decât prin refacerea coaliției.

E momentul ca cei care au acționat din ambiție personala, frustrare, orgoliu sa facă un pas înapoi, să-i lase pe oamenii raționali din USR PLUS UDMR minorități.

Președintele României trebuie sa inteleaga ca a durat prea mult această criză, care a dus la fragmentarea PNL , ruperea coaliției au dus la efecte dezastruoase asupra românilor. Nimeni nu se mai poate juca.

Orice încăpațânare intr-un proiect poliltic care nu duce la un guvern competent si performant nu duce decâtla un eșec. (...)

Să dăm o soluție de premier acceptată de parteneri, care să aibă experiență în a conduce țara în situația de criză și de a ține unită coaliția”, a declarat Ludovic Orban după demiterea Guvernului Cîțu.

Orban îl acuză direct pe Cîțu de pierderea guvernării prin deciziile iresponsabile pe care le-a luat în ultimele luni. Fostul președinte PNL nu îi dă nicio șansă lui Cîțu de a fi numit din nou pentru șefia Guvernului

„Nu mai poate fi șeful Guvernului prin atacuri de rafală, depășind limita parlamentarismului și diplomației , la adresa partenerilor. Nu pot să cred că Florin Cîțu mai poate fi desemnat premier de președinte. De ce a trebuit să fie aruncată în aer această coaliție când am promis 4 ani de stabilitate, aruncarea României în instabilitate?!”, a concluzionat Orban, adăugând că actuala conducere a PNL a avut un eșec și a aruncat România în prăpastie.

„După alegerile parlamentare, prin negocierile pe care le-am condus a reusit sa faca o coalitie de centru-drepta. Din pacate, PNL a pierdut guvernarea, și nu din cauza unor decizii ale partdului, ci din cauza unor decizii iresponsabile care au dus la ruperea coaliției si aparitia acestei majoritati. Aceste decizii au fost luate de premierul Florin Cîțu, cel care a rămas repetent la moțiunea de cenzură”, a spus Orban.

Acesta a îndemnat mobilizarea pentru negocieri și refacerea coaliției.

„România se află în plină criză pandemică, trebuie să facă față unor provocări seriose, are nevoie de un guvern stabil, bazat pe o majoritate parlamentară, să ofere solutii.

Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu inteleg nimic din politica si servirea interesului public e necesara declansarea negocierilor care sa duca cat mai repede la instalarea unui guvern.

Soluția pe care am sustinut o inca din 1 septembrie, de când s-a declansat criza, e simpla, la indemana USR-PLUS, UDMR, refacerea coaliției de guvernare, avem un acord, un program. E nevoie doar de un actor credibil si reponsabil care sa se aseze la masa negocierilor, care sa dea un guvern care sa se pună pe treaba din prima zi.

Perpetuarea crizei politice poate pune in pericol viata românilor, șansa pe care o are România, puterea de cumpărare cu care se confruntă la energie, alimente, medicamente. Toate acestea au nevoie de o rezolvare cat mai rapida , o majoritate parlamentara care sa reduca la maximum impactul asupra românilor.

Pozitia mea e clara, legat de viitorul premier: un om care responsabil care intelege ca pe primul plan e interesul romanilor apoi interesul partinic, al coaliției”, a mai declarat Orban.