„Etichetarea globală a politicienilor face rău”, este de părere Ludovic Orban.

„În viața politică și în orice domeniu sunt oameni de calitate. Și in politica sunt oameni corecti, cinstiti.

Eu nu am furat un cent in viața mea. Nu zic că sunt sarac, dar nu sunt nici mai bogat decât acum 30 de ani când am intrat în politică. Nu am avut nicio afacere cu statul, nici rude... Niciodată nici pe membrii familiei mele nu i-am ajutat să-și obțină un job”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, la „Legile puterii”.

„La chestiunile aste cu ciolan și cașcaval nu prea mă pricep”, a ținut să mai precizeze Ludovic Orban.