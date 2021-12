Orban a explicat la Realitatea PLUS cum PSD a promis în campania electorală o creștere etapizată a punctului de pensie, iar cota pentru 2022 ar fi fost cu peste 400 de lei mai mare decât va fi în 2022, cu PSD la guvernare.

"Aproape jumătate din votanții PSD sunt seniori, sunt persoane aflate la vârstă pensiei. Întotdeauna am încercat în comunicarea cu părinții și bunicii noștri să arăt faptul că toate promisiunile PSD sunt mincinoase și nu pot fi puse în practică. În 2016 sistemul de creștere a punctului de pensie era stabilit prin lege. PSD a venit și a adoptat o nouă lege a pensiilor, a stabilit din burtă niște creșteri ale punctului de pensie iar în tot anul 2020 care a fost un an electoral, ei au bătut toba că noi trebuie să creștem cu 40% punctul de pensie. Deși am avut un an de pandemie și crizica economică gravă, noi am realizat o creștere cu 14%, o creștere care a fost maximum care era posibil în condițiile economice.

A venit momentul adevărului. PSD din opoziție putea să mintă în continuare, acum PSD e la guvernare, are ministrul Finanțelor și ministrul Muncii. Cu toate astea nu s-a ținut de cuvânt. Conform programului electoral PSD a promis o creștere etapizată a punctului de pensie și a promis că va aduce punctul de pensie la 2034 de lei în 2022.

Realitatea se vede acum, realitatea e că punctul de pensie anul viitor va fi de 1586, adică cu 424 de lei mai puțin față de punctul de pensie care a fost promis de PSD", a explicat Orban la Realitatea PLUS.