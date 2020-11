Ludovic Orban, la Realitatea PLUS, replică după demisia din Parlament anunțată de Marcel Ciolacu: „O minciună sfruntată! Este praf în ochii românilor!”

„O minciună mai gogonată mai rar mi-a fost dat să aud. Sunt obișnuit cu PSD că minte și când respiră, dar n-aș fi crezut că sunt capabili de o asemenea demagogie mincinoasă.



În primul rând , dl Ciolacu si cu ceilalti pesedisti, pe care i-a anunțat că își dau demisia ca să nu mai beneficieze de pensie specială, cei mai multi au mai multe mandate, deci ei deja beneficiază de pensii speciale. Ciolacu are un mandat întreg, 2012-2016, fiind la un al doilea mandat.

În al doilea rând, să minți cu atâta nerușinare românii, spunând că dacă îți dai demisia înainte de finalizarea mandatului tu nu mai beneficiezi de pensie specială, este de neacceptat. Pentru că nu este adevărat că cine isi da demisia nu mai beneficiază de pensie specială. I se calculeaza pensia specială proporțional cu numărul de..., perioada din mandat pe care și-a petrecut-o. Adică dl Ciolacu va avea, din 4 ani de mandat, calculată indemnizatia pentru acest mandat o zi in minus.

Deci, este practic o..., nici nu pot sa calific această declarație (declarația lui M.Ciolacu referitoare la demisie - n.red.). PSD a inventat pensiile speciale”, a declarat Ludovic Orban , în exclusivitate, la „Legile puterii, de luni seară, la Realitatea PLUS.

Premierul mai amintește că statutul deputaților și senatorilor a fost modificat în mandatul anterior - 2012-2016, fiind votat, în masă, de majoritatea parlamentarilor: „Legea privind Statutului deputatilor si senatorilor a fost modificată, s-a introdus (...) în legislatura trecuta. Singurul care a votat impotriva legii a fost PNL”.

„Solutia nu este asta: să-și dea cineva demisia inainte de încheierea mandatului. Soluția este foarte simplă și îi solicit domnului Marcel Ciolacu, daca vrea să desființeze pensiile speciale pentru parlamentari, că tot au majoritate parlamentară, sa convoace birourile permanente reunite, săptămâna asta, si, împreună, să adoptăm unul din proiectele de lege prin care se propune modificarea Statutului deputaților și senatorilor în sensul abrogării articolului 49, astfel încât sa nu mai beneficieze niciun parlamentar sau fost parlamentar de pensie specială.

Că demagogia asta cu demisia inainte de terminarea mandatului că nu mai primesti pensie specială este pur simplu o minciună sfruntata, este praf aruncat in ochii alegatorilor.

Și, din păcate, știu că nu numai președintele PSD și alți lideri PSD cocheteaza cu astfel de poziții demagogice în plină campanie electorală”, a mai declarat Ludovic Orban, în exclusivitate, la „Legile puterii”, luni seară.

Președintele PNL spune că „soluția este simplă. Există două sau trei proiecte de lege de modificare a legii privind Statutul deputaților și senatorilor prin care se desființează prevederile din lege care instituie această indemnizație, această pensie specială pentru parlamentari, și odată cu abrogarea acestor prevederi din Legea statutului deputaților și senatorilor, niciun parlamentar sau fost parlamentar nu va mai beneficia de pensia specială și va beneficia de pensie calculată pe principiul contributivitatii.

Sunt șocat literalemnte de lipsa totala de respect a PSD fata de români, față de oameni. Pentru că numai un om care nu-i respecta pe români poate să-și imagineze că poate să-i păcălească într-un asemenea mod, mimând faptul că nu vor să beneficieze de pensie specială în condițiile în care ei sunt cei care au introdus pensia specială pentru parlamentari. (...)

Orice parlamentar care vrea sa castige acum in campanie voturi prin această minciuna gogonata trebuie să faca un singur lucru: sa se convoace birourile permanente reunite, sa convoace un plen reunit, sa se dezbata unul din proiectele de lege care are ca obiectiv abrogarea prevederilor legale si in felul acesta se vor defiinta pensiile speciale.

Ele au mai fost desfiintate printr-un proiect de lege al PNL, dar acel proiect a fost declarat neconstituțional.

Lucrurile-s foarte simple: se modifica Legea privind statutul deputaților si sentatorilor, în sensul abrogării art. 49 care instituie acest drept.

Pentru că, altfel, singura posibilitate de a renunța la acest drept a unui cetățean român care a fost parlamentar este aceea ca atunci când îdeplinește vârsta de pensionare sa faca o cerere de renunțare la această indemnizație. Asta e singura cale prin care un parlamentar, in conditiile legislatiei actuale, poate să renunte la pensia specială”.

Declarațiile lui Ludovic Orban vin după ce Marcel Ciolacu a anunţat că va demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială. Nu a fost singurul din PSD care a anunțat această decizie. Liderul deputaților PSD Alfred Simonis a anunțat luni că și el demisionează în ultima zi din Parlament pentru a nu beneficia de pensia specială. Și liderul USR, Dan Barna, deputat, a anunţat că toţi senatorii şi deputaţii USR vor demisiona, în cursul zilei de marţi, tocmai pentru a nu beneficia de pensii speciale.

Răspunsul lui Marcel Ciolacu pentru Ludovic Orban a venit tot în seara de luni, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

