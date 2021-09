„Tot Partidul Național Liberal stă în spatele meu... Eu când adun PNL, stau lângă mine. Și a mai zis că a adunat și o majoritate parlamentară. De unde? Nu stiu”, l-a ironizat Ludovic Orban pe Florin Cîțu.

Despre negocierile purtate pentru formarea actualei coaliții de guvernare în decembrie 2020, Ludovic Orban nu i-a negat meritul lui Florin Cîțu. Președintele PNL a precizat însă că negocierile au fost purtate de amândoi, de el și Cîțu, nu doar de Cîțu sau nu doar de el, singur.

„Este adevărat că Florin Cîțu a participat la negocieri. Am făcut-o împreună. Dar nimeni nu poate să revendice ca eu am facut. Eu am condus negocierile, ca presedinte PNL si am cautat toate conditile posibile pentru a constitui o majoritate parlamentară”., a declarat Ludovic Orban, luni seară, la „Legile puterii, la Realitatea PLUS.

Președintele PNL a dezvăluit și cine a participat la negocierile pentru formarea coaliției și a programului de guvernare.

„În echipele de negociere a fost președintele partidului, Rareș Bogdan, Raluca Turcan, Robert Sighiartău, Florin Cîțu și, când unii mai plecau, Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu, din echipa politică”, a mai precizat Ludovic Orban.

În plus, președintele PNL a confirmat că propunerile pentru Externe și Apărare au venit de la președinte.

„Sunt in domeniile de competență ale presedintelui României, propunerea a venit de la dl Iohannis, Si normal ca a trebuit sa tin cont de cererea legitima a presedintelui la negocieri. Am avut si eu incredere că am lucrat cu ei, au fost parteneri foarte serioși. (...) Eu n-am dat nimic, ca nu-s ministerele mele, am negociat. Era o negociere ce trebuia încheiată până în Crăciun, nu putam altfel să investim guvernul și s ă dăm actele normative. Toate negocierile se poarta in echipe si validate de cine trebuie”, a mai precizat Orban.