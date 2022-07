„Orice persoană care a comis fapte de corupție trebuie pedepsită, iar dacă faptele au fost în perioada de inceput a pandemiei sunt circumstante agravante. E foarte grav si astfel de fapte trebuie pedepsite.

Pe Adrian Ionel nu l-am numit eu la Unifarm, cred că a fost numit in 2015.

Despre acuzații nu am avut stiinta decat ce a aparut in presa, nu am avut stiinta de vreo ilegalitate in procesul de achiziție”, a declarat fostul premier Ludovic Orban, lider Forța Dreptei, vineri seară, laControversat, cu Ionela Arcanu.

Adrian Ionel - fostul șef al UNIFARM a fost condamnat, vineri, la șase ani și opt luni de închisoare cu executare. Decizia Tribunalului București nu este definitivă.

Soluția instanței: „condamnă pe inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN la o pedeapsă de 6 ani și 8 luni închisoare. Menține măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpatul IONEL EUGEN ADRIAN.

Condamnă pe inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA la pedeapsa rezultanta de 4 ani si 4 luni inchisoare. Menține măsura preventiva a controlului judiciar dispusă fata de inculpata RADU MARIA LIZICA DANIELA. Admite în parte acțiunea civilă formulată de CN UNIFARM SA și obligă inculpații IONEL EUGEN ADRIAN si RADU MARIA LIZICA DANIELA, în solidar, la plata sumei de 17.136 lei. Cu drept de apel”.

În primul an de pandemie în România, în luna octombrie 2020 apăreau informații bombă din dosarul UNIFARM, în care fostul șef al instituției a fost trimis în judecată pentru corupție în plină epidemie de coronavirus. Adrian Ionel ar fi cerut 2,5 euro pentru fiecare combinezon livrat, iar șpaga trebuia lăsată într-o cameră de hotel.