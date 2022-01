„Imaginea în care polițistul ar fi verificat dacă fata trăiește au fost la fel de șocante ca și accidentul în sine. Pentru mintea unui om normal o astfel de imagine nu poate fi concepută, nu poate fi înțeleasă și evident că am verificat dacă acest lucru s-a întâmplat. Procurorul are acest dosar în administrare și ceea ce spuneți dvs este parte în dosar. Sunt martori care spun dacă s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat așa.

Am văzut aseară în spațiul public o înregistrare care ar fi de la STS pe 112 din care rezulta că polițistul s-a coordonat cu dispecerii la un moment dat, spunându-i să așeze corpul copilului pe partea stângă... ajutându-l să acorde primul ajutor și respectiva imagine, am văzut aceste imagini, dar nu am dovada că așa s-a întâmplat. Sunt convins că procurorul o va avea în final, ar arăta că fetița se afla poziționată pe partea stângă atunci când au venit salvatorii în mai puțin de 8 minute de la apel și polițistul ar fi fost cel care a întors victima pe partea stângă. Nu știu și nu am informații din dosar cu privire la ceea ce spuneți, doar pot să comentez ceea ce s-a spus în spațiul public, însă mă feresc să mă transform în comentator”, a spus Lucian Bode.