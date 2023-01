Emisiunea Culisele Statului Paralel a revenit, duminică seara, la Realitatea PLUS. Primul invitat al începutului de an a fost Liviu Dragnea, care a vorbit despre servicii și despre cât de multă putere mai are „Doi și-un sfert” în România de astăzi. Fostul politician a comentat și reportajul Recorder despre „Puterea din umbră”.