LIVE Simona Halep - Garbine Muguruza, Australian Open, semifinala

UPDATE 6:30 - Organizatorii au schimbat ora de incepere a partidei. Cel mai devreme Halep va juca de la 7:25

Simona Halep va juca impotriva Garbine Muguruza de la ora 6:45 in semifinala de la Australian Open.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, a învins-o pe Anett Kontaveit din Estonia, locul 31 WTA şi cap de serie numărul 28, în două seturi, scor 6-1, 6-1, după 54 de minute de joc.

Simona Halep va juca în semifinalele Australian Open cu Garbine Muguruza. Meciul va avea loc joi dimineaţă.

Garbine Muguruza (32 WTA) a învins-o în această dimineaţă pe Anastasia Pavliucenkova (30 WTA), în două seturi, scor 7-5, 6-3.

Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu de 1,04 milioane de dolari australieni (700.000 de dolari americani) şi cu 780 de puncte WTA.

Anul trecut, Simona Halep a fost eliminată în optimi la Australian Open de americanca Serena Williams, scor 6-1, 4-6, 6-4. Halep a fost finalistă la Melbourne, în 2018, când a pierdut în ultimul act în faţa danezei Caroline Wozniacki, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

După ce a obţinut calificarea în semifinalele Australian Open, Simona Halep a spus că se simte excelent la Melbourne şi apoi s-a referit la antrenorul Daren Cahill.

"E o plăcere să joc aici, în Australia! Vă mulțumesc tuturor și mă bucur că pot să joc cel mai bun tenis al meu. M-am simțit minunat pe teren astăzi, mi-am simțit jocul și am fost puternică pe picioare. Am știut cum să joc împotriva ei și am rămas concentrată.

Am lucrat mai mult în presezon, pentru prima dată am petrecut o perioadă mai îndelungată departe de casă. Am simțit că mă pot concentra pe ceea ce trebuie să fac în fiecare zi, fără pauză. A însemnat foarte mult pentru mine această pregătire în startul anului și mă simt mult mai puternică decât în trecut.

Darren Cahill e o persoană foarte importantă pentru mine. De când l-am cunoscut, acum 4-5 ani, am lucrat din greu la atitudinea mea, la jocul meu, iar astăzi sunt în primul rând o persoană mai bună, apoi o jucătoare mai bună. Vreau să-i mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-a oferit. E un om minunat și comunicarea este facilă, mă înțelege, face totul să fie mai ușor", a spus Simona Halep, conform realitateasportiva.net.

În sferturile de finală, sportiva româncă a învins-o pe Anett Kontaveit, scor 6-1, 6-1, în timp ce iberica s-a impus în partida cu Anastasia Pavliucenkova, scor 7-5, 6-3.

Organizatorii au anunțat programul de joi, 30 ianuarie, iar semifinala Halep – Muguruza va fi al doilea meci al zilei și va începe după ora 06:30, ora României, pe Rod Laver Arena.

Prima semifinală programată este Ashleigh Barty – Sofia Kenin, meci care va începe la ora 05:00, ora României.

Românca este singura jucătoare care nu a pierdut niciun set până acum la Melbourne. Antrenorul Artemon Apostu-Efremov a vorbit despre planul tactic pe care îl va pregăti Simona.

Muguruza are un bilanț pozitiv în confruntările cu Simona Halep, 3-2. Constănțeanca a câștigat ultimul duel, în 2018, la Roland Garros.

„Contează foarte mult că Simona a ajuns aici fără set pierdut. Data trecută, când a făcut finala, Simona a avut parte de meciuri foarte grele, foarte lungi , astfel că în finala n-a mai avut aceeași prospețime și a pierdut. În plus, e bine și prin prisma prospețimii mentale, pentru că are limpezime, nu s-a consumat foarte mult până acum.

Programul Simonei înaintea semifinalei cu Muguruza va fi unul normal. Va avea parte de puțină relaxare, apoi va fi un program de antrenament, urmat de încălzire la prânz iar dimineața, relaxată, mic dejun, nu facem nimic special.”