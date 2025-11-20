”Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a anunţat Alexandru Rogobete.

Potrivit șefului de la Sănătate, ”este o schimbare de fond, care atinge direct vieţile oamenilor”.

”Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani şi un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătăţii, ANMDMR şi CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reuşit să introducem terapii noi, inovatoare, generice şi biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni şi fac sistemul mai accesibil şi mai corect. În paralel, extinderea afecţiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulţi pacienţi.

Prin această extindere, pacienţii cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice şi infecţioase primesc opţiuni terapeutice moderne, validate ştiinţific şi aliniate la standardele europene”, a mai transmis ministrul.

De asemenea, Alexandru Rogobete a ținut să menționeze că, pentru bolile rarese introduc tratamente de ultimă generaţie pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

Domeniile în care se introduc sau extins tratamente noi:

ONCOLOGIE

Cancer mamar în stadiu avansat

Cancer colorectal (CCR) metastazat

Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare

Cancer mamar metastatic sau avansat local

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat

Cancer tiroidian medular avansat

Cancer de prostată avansat

Cancer de prostată metastatic

Leucemie

Mielom multiplu recidivat şi refractar

Melanom uveal

Cancer de tract biliar

NEUROLOGIE

Tratamentul migrenei

Epilepsie

Miastenia gravis

REUMATOLOGIE

Artrita psoriazică

Spondiloartrită axială

DERMATOLOGIE

Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

Astm bronşic sever

ENDOCRINOLOGIE

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)

Dislipidemie mixtă

OFTALMOLOGIE

Degenerescenţă maculară neovasculară

Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

Tratamentul acondroplaziei

Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)

Amiloidoză cu transtiretină

Hipertensiune esenţială

GASTROENTEROLOGIE

Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

Angioedem ereditar

BOLI INFECŢIOASE

Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV.

