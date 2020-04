Lipsa mișcării la copii ar putea duce la probleme emoționale, spun specialiștii

Perioada restricțiilor nu este ușor de gestionat de către părinți. Ei se tem că sănătatea copiilor ar putea fi afectată de statul în casă și de lipsa mișcării. Medicii avertizează că sedentarismul le poate aduce copiilor probleme de postură sau cu articulațiile.

"Faptul ca sunt nevoiti sa stea ore in sir in fata calculatorului inseamna o pozitie care nu intotdeauna este una corecta. Noi am recomandat intotdeauna ca pozitia sa fie la 90 de grade", a afirmat Elena Caciulan, kineoterapeut.

Psihologii, la rândul lor, îi sfătuiesc pe părinți să vorbească cât mai mult cu micuții și să le explice situația sub forma unei povești.

"Discutiile foare serioase cu copiii, implicarea lor in activitatile distractive. Nu trebnuie ca parintele sa fie blocat in starea de irascibilitate de iratibilitate... Toata aceasta situatie trebuie sa fie privita ca o situatie de viata care trebuie depasita", a afirmat psihologul Keren Rosner.

Copii ar trebui să iasă afară cel puțin 20 de minute pe zi, mai spus medicii.

Atenție însă, în plină epidemie de coronavirus, părinții nu trebuie să-și lase micuții să se joace cu alți copii în fața locuinței deaorece riscul răspândirii virusului este încă extrem de mare.