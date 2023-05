După cum se vede în imagini, în urma impactului, limuzina de lux a Patriarhului Kirill a fost grav avariată.

Din primele informații nu se știe dacă șeful Bisericii Ruse se afla în mașină. Mașina Patriarhului a fost fabricată în urmă cu doi ani, iar prețul din reprezentanță se apropie de 300 de mii de euro.

In the morning, the Aurus car got into an accident in the center of Moscow. According to preliminary data, the car is assigned to Patriarch Kirill - the Russian Telegram channel Baza.



The accident occurred at 6:30 am Moscow time at the intersection of Prospekt Mira and Bolnichny… pic.twitter.com/MBjU3IWlwF