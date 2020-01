Liftiera de la Ministerul Muncii va apăsa butornul în alt lift

"Nu ştiu exact cazul, că nu am urmărit cu mare atenţie, dar m-a impresionat doamna şi, dacă are acel aviz, noi suntem pregătiţi să îi oferim un loc de muncă la noi în spital. Am inaugurat recent un lift şi am avea nevoie de serviciile dânsei. Să vină la spital să stăm de vorbă, noi ne-am bucura să o primim alături de noi", a spus Narcis Copcă, managerul spitalului Sf. Maria, la un post național de televiziune.

Liftiera dată afară de Ministrul Muncii, în vârstă de 57 de ani, a povestit cum a rămas pe drumuri. "Nu mi s-a adresat direct mie, le-a spus șefilor mei de acolo și șefii mei m-au sunat și mi-au spus să plec acasă pentru că doamna ministru nu mai are nevoie de mine. Pur și simplu, mi-am luat bagajul și am plecat acasă. Așa, fără să îmi iau la revedere de la cineva, că pur și simplu nu puteam. Am plecat așa ca un hoț! Sunt singură, dar e destul de greu. Am plâns când am plecat", a declarat femeia. Amintim că Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a decis să renunțe la serviciile liftierei din minister explicând: „nici eu, nici colegii mei nu avem nevoie de cineva care să apese pe un buton". De ce a concediat ministrul Muncii liftiera de la minister