UPDATE Vrem să ne aducem cât mai repede conducătorul, Călin Georgescu, în fruntea oștirii.

UPDATE Ca și candidații lor, banii de la nunta mea este un subiect ciorbă reîncălzită. Nu știu ce va mai inventa sistemul. Banii de la nuntă am fost obligați sa i trecem. Este vorba de absolut tot ceea ce am primit. Am primit și berbecuți, dar s-au mâncat, deși i-am trecut. Am uitat să indic cei 50.000 de euro, i am completat ulterior. E în termen legal. E vorba de banii din campania de la prezidențiale.

UPDATE Eu nu am creat niciodată probleme în Republica Moldova. Eu am luptat pentru reunificarea pașnic, pentru a îndrepta ceea ce Stalin și Hitler au rup. Prutul este un râu intern al României.

UPDATE Vom lupta pentru democrație și demnitate și ne vom asigura că domnul Georgescu va avea locul în conducerea statului român. Sunt dispus să ofer programul nostru, dar și hrană, apă, energie. Iată că gazele naturale nu sunt folosite pentru noi, avem proiecte hidro care zac ș nu produc, avem mine închise. Avem pensionari batjocoriți NU putem continua așa.

UPDATE Programul nostru electoral e revenirea la normalitate și democrație. Într-o campanie normală putem prezenta programul AUR și hrană, apă energie. Dar acum suntem într-o situație extraordinară, deci trebuie să revenim la democrație și normalitate ca România să nu devieze. Sunt mulți care vor să creeze haos în România. Noi vrem să ne bucurăm de prosperitatea lăsată de Dumnezeu.

UPDATE Strategia o facem cu Călin Georgescu, știm ce trebuie făcut pentru românii din Diaspora. Mulți dintre românii din afara țării au venit în România ca să protesteze. Oricât de bine primiți erau românii în străinătate, nu se simțeau în largul lor. Sprijinul diasporei ne onorează, înțelegem ce avem de făcut. Pe 13 aprilie aveam planificată o conferință pentru diaspora la Viena. Suntem mereu alături de cei 6 milioane de români de peste hotare. Avem jumătate din populația activă plecată peste hotare, iar ăsta e un sistem. NU vom face afișe mari și milioane de euro pe publicitate. Cel mai mare atu al nostru sunt oamenii.

UPDATE Nu îmi jignesc contracandidații, este Postul Paștelui. Pe Funeriu îl respect, oameni care au făcut ceva, dar în marea lor majoritate e vorba de ciorbe reîncălzite. Am văzut ce au făcut, sunt răsuflați. Eu sunt un lider nou, proaspăt, ambițios, sunt cu totul altceva față de ei și voi păstra aceeași linie.

UPDATE Eu sunt aici să i conving și pe alții să asculte vocea poporului.

UPDATE Sunt mulți care nu cred până nu văd. De 5 ani dacă ascultam toți nemulțumiții...Eu am analizat exact comentariile. Datoria mea e să anunț și vor vedeam cei care nu cred. Pe 26 martie e ziua lui Georgescu, la inițiativa multor cetățeni se va ieși în stadă. Este o manifestare pentru un om care a generat trezirea în conștiință.

UPDATE Nu sunt ageamiu, nu sunt pe post de Nicușor Dan, să-mi deturneze partidul. AUR va duce România pe calea spre normalitate spirituală și materială. Cred că am reușit să facem minuni politice, au venit și oameni providențiale, precum Călin Georgescu, care a provocat trezirea în conștiință. De aceea, toate vocile din AUR care au încercat să ne sape relația cu Georgescu sunt acum în afara AUR. AUR rămâne doar cu oameni loiali, nu cei care caută doar beneficii.

UPDATE Am avut presiuni multe din partea lui Gigi Becali, dar eu nu am răspuns la atacuri. Viitoru, nostru într-o construcție politică este diferit. Nu mă voi regăsi în același partid cu Becali. Unii spun că s prea blând, alții că-s prea autoritar. E clar că drumurile noastre politice nu mai converg.

UPDATE Noi ducem un război pentru aducerea înapoi a voinței poporului român poți face diferiți pași tactici. Ceea ce însemna reintrarea în democrație, însemnă reluarea Turul 2 sau intrarea lui în alegerile din mai. Nu am reintrat în circuitul democratic.. Sarcina mea este aceasta.

UPDATE Sperăm să devenim părinți pentru a doua oară.

UPDATE Am făcut o echipă și mă bucur de ea. Nu este vorba de nicio retragere a doamnei Gavrilă. Suntem parteneri egali, am ascultat bine ce avem de făcut. Suntem parteneri egali atât ca politicieni, dar și ca femeie și bărbat, pentru că am fost martori la niște declarații misogine.

UPDATE M-a luat prin surprindere nominalizarea mea, am fost în Polonia, am vorbit cu fostul premier, eram cu el în Varșovia și i-am spus că nu candidez. Am avut încredere în planul lui Georgescu și îi rog pe români să nu își piardă speranța să nu uite de domnul Georgescu.

UPDATE Cerem observatori internaționali pentru ca drepturile tuturor candidaților să fie respectate. Românii din Diaspora nu vor putea vota ca și noi, până la ora 21. Împotriva candidaturii noastre a votat vicepreședintele BEC omul numit de UDMR. Domnul Bolojan trebuie să explice ce vrea să facă. Înțelegem din coridoarele puterii că pregătesc fraudări masive și prin softul de la STAT. Am încredere în instituțiile statului. E normal să participe observatori internaționali. PE 18 mai am îngrijorări, sunt alegeri și în Portugalia și Polonia.

UPDATE Ceea ce fac acum e agreat cu domnul Georgescu alături de doamna Gavrilă. Nu fac acum dezvăluiri, urmează surprize plăcute. Sistemul va primi un șah mat. Îi rog pe românii care au ieșit în stradă, cei care au semnat și mers la vot, peste 3 milioane de români..

UPDATE 21:03 - S-a trezit poporul român, nu mai poate fi mințit. Nu cred că atacurile la adresa mea s-au oprit vreodată.

UPDATE 21 01 - Ne dorim pace. Este exclus ca soldați români să ajungă în Ucraina. Trump a promis că face pace în Orientul Mijlociu și în Ucraina. Noi am pierdut teritorii, dar nu trebuie să ne implicăm în niciun război. Trebuie să rămânem în alianța defensivă. Iar dacă România ajunge să fie condusă de patrioți, nu vom fi implicați militar.

UPDATE 21:00 7 milioane de oameni au votat în primul tur.

Liderul AUR are undă verde pentru Cotroceni

Contestațiile depuse la Curtea Constituțională împotriva lui George Simion au fost respinse de judecători. Oricum, cei 9 magistrați i-au dat undă verde liderului suveraniștilor să candideze.