Liderul Sindicatului Europol, Cosmin Andreica: "Există în continuare cazuri punctuale de mafie în poliție"

"Dincolo de fermitatea pe care toți cetățenii au așteptat-o, pentru că vorbim în primul rând de exemplaritate, pentru că e clar că în condițiile în care au fost încălcate aceste reguli de disanțare pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, așa cum și cetățenii respectă aceste reguli, așa și aceste familii trebuie să le respecte, chiar dacă vorbim de un eveniment nefericit", a afirmat Cosmin Andreica, referindu-se la nemulțumirile manifestate de curând privind numărul mare de participanți la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emil Pian.

În context, el a subliniat că "pe politisti ii impiedica multe sa fie eficienti in activitatile e pe care le desfasoara" si asta pt ca in ultimii anii de zile "politicul, si aici vorbim in special de legiuitor, adica despre Parlament sau despre Guvern, a facut in asa fel incat sa goleasca de continut legea si mijloacele pe care politistii le au la dispozitie pentru a documenta activitatea infractionala si pentru a pedepsii acesti interlopi, dar si pentru a opri in activitatile infractionale".

Presedintele Europol sustine ca, de la an la an, avedem cum aceste clanuri cresc ca numar, ca activitate desfasurata si, "implicit aceasta putere este deosebit de periculoasa", fapt pentru care se ajunge la astfel de cazuri.

In ceea ce priveste mafia din politie, el a recunoscut ca si "in trecut au existat nenumarate situatii concrete in care s-au putut constata legaturi intre sefi si zona politica si, implicit, zona aceasta neagra sau zona grii a interlopilor: "Interlopii, ptentru a avea parte de liniste, finanteaza oameni politici, oameni cu infleunta. La randul lui, politicul are un cuvant foarte greu de spus cand sunt ocupate functii de conducere in politie".