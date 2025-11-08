Liderul PSD care anunță ruperea coaliției de guvernare. „PSD trebuie să repare ce distrug PNL și USR”

Lia Olguta vasilescu la congresul PSD
Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu anunță ruperea coaliției de guvernare după valul de scandaluri din cauza măsurilor sărăciei impuse de premierul Ilie Bolojan. Lia Olguța Vasilescu susține că liderii PSD nu sunt ascultați de partenerii de coaliție și nu are rost să mai rămână la guvernare. 

„Eu cred că a venit timpul ca profesioniștii din PSD să fie ascultați. Pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă acum, la nivel guvernamental, nu este bine.

Și de fiecare dată când venim la guvernare, trebuie să reconstruim ceea ce se strică. Iar când atragem atenția că nu este bine ceea ce se întâmplă, ni se spune că suntem un partid nereformat.

Eu cred că PSD va trebui să decidă. Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”, a spus Lia Olguța Vasilescu în cadrul congresului recent al PSD.

Discursul Liei Olguța Vasilescu, de la 1:53:50 

