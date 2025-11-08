„Eu cred că a venit timpul ca profesioniștii din PSD să fie ascultați. Pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă acum, la nivel guvernamental, nu este bine.

Și de fiecare dată când venim la guvernare, trebuie să reconstruim ceea ce se strică. Iar când atragem atenția că nu este bine ceea ce se întâmplă, ni se spune că suntem un partid nereformat.

Eu cred că PSD va trebui să decidă. Suntem și noi ascultați, rămânem la guvernare. Suntem puși doar în geam atunci când vine factura, mai bine ieșim de la guvernare”, a spus Lia Olguța Vasilescu în cadrul congresului recent al PSD.

Discursul Liei Olguța Vasilescu, de la 1:53:50

Semnal de la vârful PSD privind ruperea Coaliției: "E degringoladă. Bolojan are un orgoliu nemăsurat"