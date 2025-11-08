Paul Stănescu: Foarte complicat, asta spun. E foarte complicat să guvernezi cu USR. Complicat din cale-afară. Dar deocamdată nu e momentul pentru că deciziile se iau în momentul în care ai toate argumentele. La momentul ăsta e o degringoladă în toată coaliția asta pentru că sunt unii care au orgolii... Domnul prim-ministru Ilie Bolojan care are un orgoliu nemăsurat, nu e de acord cu nimic din ce spune altcineva. Lipsa de consultare a domnului prim-ministru Bolojan cu partenerii de coaliție - unde e normal să te consulți, nu să impui lucruri. Din păcate, dumnealui niciodată nu renunță la nimic.

Coaliția la momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu al partidului, este pe picior de a se rupe.

Reporter: Prinde Crăciunul?

Paul Stănescu: Asta nu știu.