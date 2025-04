Întreaga creștinătate este în doliu. "De la Buenos Aires la Roma, Papa Francisc a dorit ca Biserica să aducă bucurie și speranță celor mai săraci." a transmis președintele Franței, Emmanuel Macron.

"Învățămintele și moștenirea lui nu se vor pierde. Îl salutăm pe Sfântul Părinte cu inimile pline de tristețe, dar știm că acum este în pacea Domnului", a scris și premierul italian Giorgia Meloni.

Un mesaj asemănător a transmis și premierul britanic Keir Stamner.

Deeply saddened to hear of the death of His Holiness Pope Francis. His tireless efforts to promote a world that is fairer for all will leave a lasting legacy. On behalf of the people of the United Kingdom, I share my sincerest condolences to the whole Catholic Church. pic.twitter.com/rrmadD29Dr