Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a prezentat joi, alături de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, detaliile financiare ale reformei din administrația publică.

Măsurile de reorganizare vizează atât aparatul local, cât și pe cel central, estimându-se economii totale de peste 5 miliarde de lei în 2026. „În total, cele două seturi de măsuri vor genera între 5 și 6 miliarde de lei economie la buget”, a precizat Cseke Attila.

Impactul estimat al economiilor este diferențiat: 1,7 miliarde de lei din administrația publică locală și între 3,5 și 4,5 miliarde de lei din administrația centrală.

Două opțiuni pe masă pentru administrația locală

Referitor la administrația locală, unde vor avea loc cele mai vizibile tăieri, ministrul a explicat că există două variante de restructurare pe care autoritățile locale le pot alege:

Reducerea Posturilor cu 30%: O tăiere fixă a numărului total de posturi. Reducerea Cheltuielilor de Personal cu 10%: O variantă tranzitorie, valabilă doar pe parcursul anului 2026.

Detalii despre reducerea posturilor ocupate

Ministrul Dezvoltării a subliniat că, în cazul opțiunii de 30%, focusul cade pe posturile vacante. Cu toate acestea, există o limită impusă: nu pot fi afectate mai mult de 20% din posturile ocupate într-o singură autoritate locală.

Potrivit simulărilor, la nivel național ar urma să fie reduse aproximativ 13.000 de posturi ocupate. Totuși, aproximativ 700 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) ar putea evita disponibilizările datorită numărului mare de posturi vacante existente.

În privința administrației centrale, reducerea de 10% a cheltuielilor cu personalul va fi aplicată diferențiat, la latitudinea fiecărui ordonator principal de credite.