„Premierul României a solicitat o creștere a producției de energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia. La rândul nostru, și noi cerem renegocierea acestui plan de restructurare, care implică și concedieri în următorii patru ani de zile. În următorii patru ani, am putea spune că numărul de locuri de muncă din cadrul Complexului Energetic Oltenia va fi redus drastic, undeva în jur de 6.000 de locuri de muncă s-ar pierde. O funcționare corespunzătoare Complexului Energetic Oltenia, pentru că avem această posibilitate dacă ni se asigură cele necesare, am putea produce cel puțin 1800-2000 de megawatt. Instantaneu ar duce la o scădere a prețului la energie cu aproximativ 30-40%. Cred că toți cetățenii acestei țări sunt interesați de o scădere a prețului la energie în condițiile actuale”, a precizat Gabriel Căldărușe, la Realitatea PLUS.

Este scandal uriaș la CE Oltenia, angajații amenință că opresc lucrul și fac apel la premierul Ciucă. Un milion de români ar putea rămâne fără curent electric, dacă unul dintre grupurile energetice ale Termocentralei Rovinari ar fi închis, iar acest pericol este iminent pentru că cea mai mare carieră de lignit din ţară a fost închisă. Cei de la Complexul Energetic Oltenia, care au în subordine cariera de la Roşia, au declarat recurs, dar magistraţii nu au considerat judecarea ca fiind una urgentă. Sindicatele sunt şi ele uimite de faptul că această activitate este stopată acum.