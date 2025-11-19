”Dacă mă întrebați pe mine personal, cred că nu ai cum să aplici această prevedere la Ministerul Apărării Naționale și pe Siguranță și Ordine Publică pentru că noi tocmai acum două săptămâni făceam campanii prin care îi invitam pe tineri să aleagă o carieră militară.



În sistemul de Ordine Publică, iarăși e destul de complicat să aplici asta pentru că trebuie să recunoaștem un fapt bun, România chiar este o țară sigură din punctul ăsta de vedre. Dacă ai face astfel de intervenții nu cred că ar fi bine” a declarat liberalul Adrian Cozma.