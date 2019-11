Lia Olguța Vasilescu îl cheamă ”la duel” pe Florin Cîțu

Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii în Guvernul PSD, vrea un ”duel” economic cu ministrul Finanțelor Florin Cîțu.



„Acuză și își dă singur răspunsul. În fiecare an, am auzit același lucru de la ei: nu sunt suficienți bani de pensii și salarii. Și au fost de fiecare dată. În fiecare an, la final, se face o rectificare la bugetul de pensii. De ce? Răspunsul și l-a dat singur. Pentru că, până și în zilele acestea, se calculează pensii. Adică sunt mulți oameni care intră astăzi în sistemul de pensii și așa mai departe. Evident că nu au fost luați în calcul de la începutul anului. Dar ei sunt luați în calcul, de fiecare dată, la rectificările bugetare. Înțeleg că știa, dar a preferat să spună că am făcut noi nu știu ce nebunii pe acolo.

Apoi... vorbea despre un deficit de 3 la sută. Ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă pentru noi să păstrăm deficitul sub 3: dacă deficitul este mai mare de 3, Comisia Europeană activează o clauză și ne obligă să tăiem din cheltuieli. De unde? De unde s-a tăiat și în 2010: salarii și așa mai departe. De fiecare dată, noi am încercat să ținem deficitul sub 3 la sută tocmai să nu vină cineva să ne oblige să facem aceste tăieri de cheltuieli. Domnul Cîțu a spus vedeți că se închide România pe 4 la sută. La un moment dat, într-un an, a spus că ne închidem pe 7 la sută deficit. Niciodată nu ne-am închis! El nu este în stare să închidă acest deficit la 3 la sută, ceea ce va cauza probleme în viitor", a spus Lia Olguța Vasilescu.

„Spune despre banii pentru programul tomate și așa mai departe că nu au fost prinși în buget. Este o minciună! Și acum dacă mergeți în piețe, găsiți până în luna decembrie tomate românești tocmai pentru că fermierii și-au primit banii și au putut să acceseze acest program. Apoi vorbește despre restructurarea care trebuie făcută în ministere. Păi ce restructurare au făcut ei până acum, pentru că, deocamdată, la Ministerul Transporturilor înțeleg că sunt 116 posturi în plus față de ceea ce era înainte. Apoi au comasat Ministerele Educației și Cercetării și le-au dat un număr mai mare decât aveau cele două separat", a adăugat Lia Olguța Vasilescu.

Ulterior, ea a lansat o provocare. „Sunt foarte multe lucruri. Eu îl invit pe domnul Cîțu, care este mare finanțist, la o dezbatere 1 la 1. Cu domnul Teodorovici înțeleg că nu a avut curaj. Eu nu am făcut economie, în schimb am învățat foarte multe în această perioadă în care am fost ministru al Muncii. Să discutăm, dacă vrea, într-o emisiune de televiziune, față în față, cu calculele pe masă!", a mai spus Lia Olguța Vasilescu.