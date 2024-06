Mulți români care sunt nevoiți să trăiască cu o pensie puțin peste 1.200 lei spun că prețurile, în special la legume și fructe, au explodat. Oamenii vin în piețe și nu își mai permit nici măcar să cumpere strictul necesar.



Pensionar: Am dat 100 de lei numai pe pastille.

Reporter: Si alimentele?

Pensionar: Nu am luat. Am o pensie de 1000 de lei.

Reporter: Si va ajunge de la o luna la alta?

Pensionar: Nu, fac economie.

Reporter: Si la ce ati renuntat?

Pensionar: Pai renunt la mai multe.

Iar în perioada următoare, susțin specialiștii, s-ar putea scumpi tot ce punem în coșul de cumpărături. Deja diferența de preț între producător și vânzător este una uriașă.



Rosiile la producatori se vand cu aproximativ 2 lei pe kilogram, asta in timp ce in piete costa intre 5 si 6 lei pe kilogram. Aceeasi situatie este si la castraveti. La producatori gasim kilogramul cu un leu, in timp ce in piata costa nu mai putin de 7 lei.



Un lucru este cert, România își păstrează titlul de campioană europeană în ceea ce privește inflația. Pentru a cincea lună consecutiv, țara noastră a avut cele mai accelerate scumpiri din Uniunea Europeană.