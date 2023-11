Colonul, cunoscut și sub denumirea de intestinul gros, este o parte esențială a sistemului digestiv uman. Acest organ are rolul de a procesa resturile de alimente digerate, care ajung în colon, și de a le transforma într-o formă adecvată pentru eliminare. În plus, colonul găzduiește o comunitate bogată de bacterii benefice, care contribuie la descompunerea deșeurilor alimentare și la eliminarea apei, a sării și a unor nutrienți.