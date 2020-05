„Legile puterii”. Marcel Vela: Este nepotrivit ca al treilea om din stat să-și scoată masca. Mesajul nu este bun pentru populație

„Atunci când al treilea om in stat isi scoate masca si vorbeste public intr-o sala cu mai mult de 16 persoane mesajul nu este bun, este nepotrivit”, a spus ministrul de Interne referindu-se la gestul președintelui Camerei Deputaților de săptămâna trecută.

Marcel Ciolacu și-a scos masca de protecție în timp ce susținea un discurs la tribună, lunea trecută, în plenul Camerei Deputaților, în timpul „Orei premierului”, la care a fost prezent Ludovic Orban.

„Trebuie sa dovedim fiecare dintre cei care reprezinta institutiile statului, fie ca sunt parlamentari, fie ca lucreaza in Guvern, in zona institutionala, sunt modele in showbiz sau pot fi formatori de opinie in studiouri, ca trebuie sa dea un bun exemplu pentru ceilalți cetateni, astfel incat sa fie si la nivelul populatiei aceasta perceptie ca trebuia sa mai avem rabdare, trebuie sa ne ingrijim unii fata de altii, trebuie sa dam dovada de multa, multa responsabilitate”, a mai transmis Marcel Vela luni seară la „Legile puterii”.