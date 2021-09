Întrebatr dacă a stat la discuții cu statul paralel, Ludovic Orban a spus: „Nu am folosit niciodată sintagma asta și nu sunt adeptul ei. Există un singur stat, care are instituții, care are o anumită arhitectură și care acționează pentru interesul public. Nu am fost în nicio sufragerie, la niciun joc. Sigur, există servicii de informații. Avem o legislație care nu a ținut pasul. Trebuie să existe un control civil asupra serviciilor de informații, să își desfășoare activitatea legal și cu obiectivul pentru care au fost înființate, să nu penetreze structuri democratice precu: partide, guvern, parlament.

Controlul civil trebuie îmbunătățit. Acest control trebuie exercitat la nivelul comisiilor parlamentare, așa cum se întâmplă în statele democrate.

Au apărut de-a lungul timpului despre implicări care nu ar fi fost normle. Evident, se lucrează la o îmbunătățire a legistației, e un pachet amplu”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

„Există o colaborare constituțională pe care am desfășurat-o. Ca premier trebuie să fii informat, dar nu am participat la asemenea jocuri de putere. Nu am vorbit cu domnul Pahonțu de nu știu când, am doar echipa SPP.

Eu dacă am ceva de spus, spun. Seviciile au posibilități de influențare. Nu am nicio dovadă că un ofițer a vorbit cu X-ulescu. Eu am fost întotdeauna un civil, care are încredere în votul cetățeanului. Am colaborat instituțional, am beneficiat de informări”, a mai spus Orban.