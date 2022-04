"Sub presiune și cel mia bun jucător greșește, dar pentru mine important a fost să nu greșesc față de țară și de popor, iar la final de mandat am putut să-i privesc în ochi. Am lăsat lucruri bune la final de mandat, cea de-a 2-a cea mare creștere economică din istorie," a afirmat Viorica Dăncilă, la Realitatea Plus.

"Este adevărat, n-a fost un guvern perfect, dar a fost o guvernare eficientă și am adus lucruri bune pentru România și români. Asta chiar dacă au fost lucruri care efectiv m-au dezamăgit și au creat presiune asupra mea, am avut puterea să merg mai departe, pentru țară. Pentru mine, onorarea promisiunilor din programul de guvernare a fost o datorie față de popor," a mai afirmat fostul premier.