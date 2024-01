Vecinii au observat flăcările puternice și au sunat de urgență la 112. Salvatorii au intervenit, iar din primele cercetări incendiul ar fi pornit de la o improvizație la coșul de fum. Și primarul a fost chemat la locul tragediei și a declarat că va ajuta victimele și le va oferi un adăpost provizoriu.

“Am intervenit cât am putut de repede. Eram pe buldoexcavator și deszăpezeam prin sat, când cineva m-a sunat și m-a anunțat. Am găsit repede soluții, am mutat cele două familii în două case unde nu stă nimeni și de mâine vom vedea ce vom face mai departe. Îmi pare rău, dar mulțumim lui Dumnezeu că nimeni nu a avut de suferit”, a spus pentru Vremea Nouă, primarul comunei.