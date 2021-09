Copilul s-a panicat când şi-a dat seama că nu mai poate ieşi din bazin şi a început să ţipe. A fost auzit de câţiva părinţi care îşi însoţeau copiii la antrenamentele de pe terenul alăturat. Unul dintre ei nu a stat pe gânduri, a sărit în apă și l-a scos pe copil.

,,M-am aruncat după el. Era panicat, înghițise multă apă. A sunat cineva la ambulanță, a venit cât de repede a putut, copilul este bine’’, a precizat tatăl-erou.

,,Copilul este bine, nu avea apă în plămâni, a fost scos la timp din apă. Acum e în afara oricărui pericol, însă a fost transportat la spital pentru mai multe investigaţii”, a declarat medicul Dan Ungureanu, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Vaslui.

Salvatorul copilului spune că primăria trebuie să ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple.

,,Îi mulţumesc Lui Dumnezeu că am putut să intervin şi să-l salvez. Era deasupra, întors cu faţa în jos şi plutea cu capul în apă. Am sărit la timp şi, când l-am scos din apă, l-am apăsat puternic de burtă şi a eliminat toată apa înghiţită. Mă bucur că am fost prin preajmă şi că Dumnezeu mi-a dat tăria să intervin. Am şi eu un copil acasă şi nu vreau să-mi imaginez ce ar fi putut să se întâmple. Primăria trebuie să ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu se mai întâmple”, a declarat salvatorul.

Ştrandul din Vaslui a fost închis în 2014, în urma unei tragedii: un tânăr de 14 ani s-a înecat, iar cercetările ulterioare au scos la iveală un lanţ de nereguli, cea mai gravă fiind aceea că ştrandul funcţiona fără a avea angajaţi sau colaboratori ca salvatori acvatici.