Preşedintele rus Vladimir Putin, în vârstă de 71 de ani, s-a scufundat vineri într-un bazin cu apă rece ca gheaţa pentru a sărbători Botezul lui Iisus Hristos, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Da, o face în mod tradiţional de Bobotează", sărbătorită de ruşii ortodocşi de rit vechi la 19 ianuarie, a afirmat Peskov în conferinţa sa zilnică de presă.

„Este o ceremonie pe care Putin nu a ratat-o niciodată, cu o singură excepţie, în 2022, când liderul rus nu s-a scufundat în apa îngheţată, din „motive epidemiologice”, a mai adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Caviarul românesc: Un simbol al luxului care ia drumul exportului în SUA și Dubai

Cu toate că în anul 2021 pandemia de coronavirus continua să facă ravagii, Kremlinul a decis să publice un video în care se arată ceremonia în care Vladimir Putin efectuează baia tradițională în apă înghețată de Bobotează. În imagini se poate observa cum liderul rus se scufundă de trei ori într-un bazin în formă de cruce, făcând semnul crucii înainte de fiecare imersiune, respectând astfel tradiția ortodoxă.

Ceremoniile de scufundare de Bobotează s-au desfăşurat în mod normal în întreaga ţară, cu excepţia oraşului din sud Belgorod, situat la graniţa cu Ucraina, care a devenit o ţintă constantă a atacurilor ucrainene.

Asa cum se intampla in fiecare an, clericii ortodocsi au impartasit binecuvantari asupra a mii de bazine, iazuri, rauri si chiar copci de mare, conturand cruciulite de argint in primele ore ale diminetii. Conform tradiției, credinciosii trebuie sa se coboare cu atentie pe o scara de lemn pentru a preveni alunecarea si sa se scufunde de trei ori in apa, facand semnul crucii, implorandu-l pe Dumnezeu sa le ierte pacatele si sa se roage pentru binecuvantarea sufletelor lor si a celor dragi.

Interviu de excepție marca Realitatea PLUS: Legătura dintre curentele neomarxiste și consumul de droguri. Cine sunt cei care atacă valorile familiei tradiționale

În afară de participanții ortodocși, la ceremoniile de scufundare se alătură de obicei și iubitorii de senzații tari și grupurile cunoscute sub numele de "morjî" sau "morse", entuziaști ai înotului în apă rece în timpul iernii, care sunt convinși că această activitate extremă are beneficii în ameliorarea și prevenirea răcelilor, bolilor de inimă, atacurilor de cord și accidentelor vasculare cerebrale.

În urma anunțului lui Peskov, un videoclip cu Vladimir Putin scufundându-se în apă rece a început să circule pe rețelele de socializare. Chay Bowes, jurnalist irlandez, corespondent al RT, acuzat de tabăra ucraineană că promovează narațiunile Kremlinului, a postat pe rețeaua X (fostul Twitter) videoclipul, fără însă să specifice anul în care a fost făcut.

„Vladimir Putin, despre care presa occidentală ne-a spus în mod constant că este pe moarte, mort, plin de toate bolile imaginabile cunoscute de omenire, s-a scufundat de trei ori într-o baie de gheață pentru a marca Boboteaza ortodoxă rusă”, a scris jurnalistul irlandez.

Ce a făcut cu banii românul care a câștigat un milion de lire la loterie în Irlanda. Povestea unui investitor isteț

Vladimir Putin, who the Western media has consistently told us is dying, dead, riddled with every conceivable illness known to mankind, has plunged himself into an ice bath three times to mark the Russian Orthodox Epihany. pic.twitter.com/gGg1K8ggcc